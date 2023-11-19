Как США зарабатывают на ближневосточном конфликте

В публикации отмечается, что Израиль использует тысячи бомб для атак по палестинским территориям, при этом большая часть оборонных закупок Тель-Авива приходится именно на США.

Тем временем гуманитарная катастрофа в анклаве лишь обостряется. Госпиталь "Аш-Шифа" в Газе больше не может работать из-за отсутствия воды, еды, света и топлива. Истощены и запасы медикаментов. При этом, по сообщениям ВОЗ, там до сих пор остаются 25 медработников и 291 пациент, в том числе 32 младенца в критическом состоянии.