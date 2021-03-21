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Как стражи порядка обходятся с недовольными локдауном протестующими в Амстердаме
Амстердам - город свободы. Правда, если это касается посещения кофешопов или улицы «красных фонарей». Но как только у тебя есть особое мнение по поводу действия властей, перед тобой появляется человек в шлеме, с собакой и дубинкой. Мы помним девушку, которую несколько недель назад струей из водомета едва не размазали по стене. Ее прокуратура, после жалобы туда, пригрозила оштрафовать, мол, мы же вам дважды сказали - идите домой, а вы тут шастаете по улицам. Ну а в эти выходные случилось примерно то же самое. В стране, которая тоже любит нас поучить жизни, к уличным акциям все еще относятся однозначно.
И это людям просто не понравился локдаун. Что бы с ними было, если бы они вышли с лозунгами - Рютте, уходи!
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