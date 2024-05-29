Как в ДНР занимаются земледелием после военных разрушений, кто разминировал поля

Когда речь идет о безопасности в Донбассе, сразу и не подумаешь, что речь может идти про продовольственную. А ведь жители этой территории хорошо помнят, как продовольственные так называемые белые конвои в 2014 году обстреливались вооруженными формированиями Украины. О голоде и блокаде эти люди знают не понаслышке.

Интересно, что главный хозяин на донбасской земле - трактор "Беларус". Потому что надежный и неприхотливый. Об особенностях земледелия в Донецкой Народной Республике и перспективах сотрудничества с Беларусью - Ксения Лебедева.

Опасность для украинских военных формирований представляют даже тракторы и комбайны, которые на ходу в Донецкой Народной Республике. Безопасность здесь и в продовольствии просто так не дается. Город освободили 11 марта 2022 года, сразу же землю, еще не очищенную от снарядов, начали возделывать.

17 марта предприятие начало, по сути, уже восстанавливаться сразу. Было сложно психологически людей вернуть в жизнь. Когда они в подвал лезли, видели один город, потом вылезли, а Украина его разрушила. И это был шок. Нет электричества, коммуникации разрушены, нет города, Волноваха сильно пострадала. Кто-то кого-то потерял. Потерял в том смысле, что у кого-то родители в соседнем селе, неизвестно, что там, туда нельзя проехать, у кого-то кто-то где-то погиб. Вот сейчас работает трактор "Беларус", прикатывает наш горох. Андрей Мацегора, и.о. генерального директора сельскохозяйственного предприятия

"Белорусская техника очень надежная и достаточно проста в эксплуатации. У нее есть все функции, которые присущи другим брендам, - заметил он. - МТЗ (спасибо и Президенту вашей республики, и директору завода) не стоит на месте, развитие идет постоянно, технологии работают и все в порядке. Поэтому это, наверно, один из самых лучших тракторов, который сейчас есть. В этом году мы уже покупали технику МТЗ и продолжим покупать совершенно точно".

Для многих белорусов Донбасс - это угледобывающий и металлоперерабатывающий регион. Но не нужно забывать, что в первую очередь орден Ленина Донбасс получил за сельское хозяйство и высокие показатели в отрасли, только во вторую - за развитие машиностроения. Первые женщины трактористы, механизаторы, женские бригады механизаторов, стахановское движение Прасковьи Ангелиной - это все отсюда. Поэтому сельское хозяйство, пищевая перерабатывающая промышленность - это одно из главных экономических направлений Донбасса.

Мы выработали целый ряд направлений, по которым движемся. Работ уже проведено достаточно много. Серьезные встречи произошли. Мы впервые посетили выставку "Белагро". По ее итогам достигли ряд договоренностей, были подписаны первые контракты. Белорусская продукция в Донбассе узнаваема и присутствует. Наше пищевое производство использует сырье, которое мы привозим из Республики Беларусь: сухое молоко, сливки - это все мы везем от вас. С нашей стороны мы заинтересованы в обновлении своих животноводческих хозяйств. Артем Крамаренко, и. о. зампредседателя Правительства – министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР

Артем Крамаренко отметил и сильные стороны ДНР. "Мы можем для вас выступать надежным поставщиком зерновых культур, технических культур, которые будут востребованы в вашей перерабатывающей промышленности и вашими отраслями, связанными с животноводческой сферой. Поэтому мы можем здесь выступить надежным поставщиком, чтобы поддержать и ускорить темпы развития вашего сельского хозяйства".

У нас на глазах сходит с дистанции представитель западной сельхозтехники. Когда ты на земле, претерпевшей войну и относительно недавно разминированной, в этом есть свой символизм.

"В марте была освобождена Волноваха, подкармливать пришлось озимую сразу же после освобождения. Разминировать такую большую площадь МЧС не могло, тем более СВО продолжилось, у них были свои задачи. И чтобы не ждать, мы сами разминировали", - рассказал Андрей Мацегора.