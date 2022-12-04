3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как в Европе под различными предлогами возрождают фашизм и распространяют нацистскую символику - в рубрике "Скриншот"
Идеи консерватизма и патриотизма начинают достигать своей крайней формы. Все чаще на улицах крупнейших городов проходят марши праворадикальных группировок, которые уже открыто сочувствуют сторонникам нацизма.
Период европейского развития накануне Второй мировой войны преподносят как золотой век национальных государств. Эта концепция начала активно развиваться после государственного переворота в Украине в 2014 году.
Затем из той же Украины пошли потоки с методической литературой, символикой и оружием. Американские архитекторы этого проекта объединяют правый интернационал вокруг идеи ненависти к Москве как к общему врагу. Белый дом смог разорвать экономические связи Евросоюза и России, получив возможность определять направление политики ЕС. Подробности в рубрике "Скриншот".
"Как только где-нибудь вместо слова "здравствуйте" произнесут "хайль" в чей-то персональный адрес, знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение - цитата Мюллера из кинофильма "Семнадцать мгновений весны".
Возможность вскинуть свой праздничный "хайль" предоставлена каждому жителю Латвии. В стране украсили новогоднюю елку нацистской свастикой. Организаторы соглашаются с тем, что это действительно свастика, но традиционная и вообще уходит корнями в глубочайшую историю страны. В конце ноября на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке президент Франции выступал за трибуной с весьма узнаваемым символом.
Это определенная политтехнология. Говорят, что это символы New Age, говорят, что это символы каких-то традиций там дохристианских, эзотерических. Мы это все проходили. Сегодня вот выдумали символ огня, экологии, чистой природы. Я напомню, что нацистская идеология зарождалась как раз тоже через возвращение к природе. И экологизм сегодняшний либеральный, глобалистский в принципе и взял эти заготовки.
По улицам европейских городов все чаще проходят маршем представители радикальных сообществ. В Польше с размахом отметили День независимости. Главный лозунг в этом году был: "Сильная нация - великая Польша". На улицы вышло около 100 тыс. человек.
Франкисты Испании отметили день смерти председателя ультраправой националистической партии "Испанская фаланга" Хосе Антонио Прима де Риверы. Во время шествия участники выкрикивали неонацистские лозунги, исполняли гимн фалангистов "Лицом к солнцу" и вскидывали руки в традиционном фашистском приветствии.
В Италии тысячи неофашистов отметили столетие "Похода на Рим" сторонников Бенито Муссолини. Результатом этого похода в 1922 году стало установление первого фашистского правительства Италии.
Европейские неонацисты находятся на постоянной связи со своими украинскими единомышленниками. Получают от них методическую литературу, пропагандистскую атрибутику и оружие. Итальянская полиция арестовала четырех участников неонацистской организации "Орден Хагал", которые готовили теракты. Члены движения проходили курсы боевых искусств и обучались владению стрелковым и тяжелым вооружением в Украине. Поддерживали тесные контакты с батальоном "Азов" и "Правым сектором". Снос советских памятников и исторический ревизионизм в данной ситуации объясняется желанием замаскировать последствия от распространения идеологии, с которой так усердно сдувают пыль забвения.
Те, кто когда-то говорил о демократии и свободе, те, кто когда-то кричал, что мы весь мир сделаем свободным, превратились в фашистов. Потому что они как раз эту свободу убрали. Нельзя иметь свое мнение сейчас в Европе, нельзя сейчас быть против той политики Америки, которую она проводит. Это ты какой-то не такой. Нельзя выступать за семейные ценности - ты не такой, ты неправильный, ты не демократ. То есть под лозунгами демократии и свободы как раз проповедуют идеологию фашизма глобалистов.
Увеличение уличной активности правых радикалов сопровождается ростом популярности аналогичных политических партий. Этому способствует колоссальный разрыв между бедными и богатыми. Правые популисты играют на струнах внутренних проблем. Новый электорат они привлекают за счет социальной повестки. Европа погружена в масштабный кризис. Среди простых людей растет неуверенность в завтрашнем дне. Митинги недовольных становятся практически повседневным событием. Результаты опроса фонда Bertelsmann показали, что 67 % европейцев ностальгируют по прошлому и не испытывают оптимизма относительно будущего.
Правые силы и их радикальное крыло - различные нацистские подразделения, фашистские подразделения - это элемент политических технологий. Они всегда применяются крупным капиталом для того, чтобы подавить любые социальные протесты. Надо понимать, что это не носит естественный характер, они сами по себе не возникают, хорошо финансируются с помощью ключевых неправительственных фондов либо крупных корпораций, банков и используются как инструмент.
Отдельным направлением для популяризации правых идей в Евросоюзе является миграционный кризис. При этом его умело обыгрывают, уклоняясь от обвинений в ксенофобии или расизме. Внимание акцентируют на социально-экономической составляющей. Приток дешевой рабочей силы ведет к снижению зарплат и обнищанию коренного населения. Искусственно создаются условия для роста социальной напряженности и развития крупномасштабного горячего конфликта в Европе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов