Как в Европе под различными предлогами возрождают фашизм и распространяют нацистскую символику - в рубрике "Скриншот"

Те, кто когда-то говорил о демократии и свободе, те, кто когда-то кричал, что мы весь мир сделаем свободным, превратились в фашистов. Потому что они как раз эту свободу убрали. Нельзя иметь свое мнение сейчас в Европе, нельзя сейчас быть против той политики Америки, которую она проводит. Это ты какой-то не такой. Нельзя выступать за семейные ценности - ты не такой, ты неправильный, ты не демократ. То есть под лозунгами демократии и свободы как раз проповедуют идеологию фашизма глобалистов.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси