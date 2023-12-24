Как в Литве взращивали оппозицию для Беларуси, а получили для себя

Сегодня мы наблюдаем тревожные тенденции среди белорусской диаспоры. Заключаются они в том, что десятки тысяч белорусов, переезжающих в Литву (преимущественно в Вильнюс), должны начать требовать "исторические права". И после получения статуса постоянного жителя (этот статус иностранные граждане получают после пяти лет проживания в Литве и с ним право не голосовать на местных муниципальных выборах), надо бы использовать это право "возвратить их в вильнюсское белорусство" и так радикально, довольно быстро изменить облик столицы Литвы. Эти голоса будут услышаны и станут политическими требованиями. Теория литовства станет реальной проблемой национальной безопасности, а не только исторической науки. Не должно быть такой миграции, которая образует многочисленные группы населения, которые навязывают свой порядок и правила и имеют исторические претензии к принимающей стороне.

Но по порядку. Националисты озаботились, мол, белорусы, приехавшие в Литву после 2020-го, это экономические мигранты, которые просто использовали политику как предлог. Восемь из десяти никак не связаны с так называемой оппозицией. Злостным защитником Литвы для литовцев стал председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.Иными словами, речь о всех белорусах, которые сегодня проживают в Литве. И если взять за истину, что там обитают 60 тыс. белорусов (цифра, озвученная литовскими националистами), которые возвращаются в Вильнюс, дело действительно дрянь. Ибо их число в разы превышает численность армейского резерва Литвы, который только к 2025 году, может быть, составит 36 тыс. человек. Почему, может быть, ибо около 40 % призывников в Литве сегодня негодны, так как имеют проблемы с психическим здоровьем или уровнем интеллекта. Это данные издания Kauno diena. И литовские радикалы, отмечают, если с беглыми белорусами ничего не делать, через несколько лет они получат выборное право и тогда сформируют оппозицию, нет, не к власти Беларуси, а уже Литвы.Однако есть в этой истории с принципами литовской безопасности одно интересное но, предлагают, например, впускать в страну айтишников, они, мол, Литве нужны, а вот дальнобойщиков, говорят, хватает. Идеи Касчюнаса, кстати, поддерживается литовским населением. Вот несколько комментариев. И речь не о белорусах в Беларуси, а о тех, кого кормят, поят на литовские налоги, в частности, например, о содержанке.