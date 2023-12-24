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Как в Литве взращивали оппозицию для Беларуси, а получили для себя
Политика сострадания закончилась. Литовские депутаты-националисты ужесточают законодательство, опасаясь, что беглые белорусы могут в будущем создать оппозицию к нынешней власти и изменить расклад сил на выборах в Литве.
Примечательно, что это связано в первую очередь с концепцией литвинизма, которой в том или ином виде придерживается значительная часть белорусских беглых.
Это угроза национальной безопасности, полагают в Сейме. А ведь Литва стала одним из координаторов неудавшегося госпереворота 2020 года. Вильнюс превратился чуть ли не в главный центр для распределения средств на мятеж и воспитания "гражданского общества" для подрыва Беларуси изнутри.
Иными словами, взращивали оппозицию для нас, а получили для себя. Подробности в рубрике Екатерины Тихомировой.
Они взращивали пятую колонну для Беларуси, а получили для себя. Впрочем, белорусы не жадные, в конце концов, кто воспитал.
"Сейм Литвы сделал первый шаг в ужесточении миграционной политики", начало положено: дальше - больше. Заместитель литовской содержанки по международным делам отправляется за порог. Виной всему повышение строгости отношения Вильнюса к белорусским мигрантам на фоне литвинизма беглых. Виды на жительство не выдаются, а старые не продлеваются.
Но по порядку. Националисты озаботились, мол, белорусы, приехавшие в Литву после 2020-го, это экономические мигранты, которые просто использовали политику как предлог. Восемь из десяти никак не связаны с так называемой оппозицией. Злостным защитником Литвы для литовцев стал председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.
Иными словами, речь о всех белорусах, которые сегодня проживают в Литве. И если взять за истину, что там обитают 60 тыс. белорусов (цифра, озвученная литовскими националистами), которые возвращаются в Вильнюс, дело действительно дрянь. Ибо их число в разы превышает численность армейского резерва Литвы, который только к 2025 году, может быть, составит 36 тыс. человек. Почему, может быть, ибо около 40 % призывников в Литве сегодня негодны, так как имеют проблемы с психическим здоровьем или уровнем интеллекта. Это данные издания Kauno diena. И литовские радикалы, отмечают, если с беглыми белорусами ничего не делать, через несколько лет они получат выборное право и тогда сформируют оппозицию, нет, не к власти Беларуси, а уже Литвы.
Лауринас Касчюнас:Сегодня мы наблюдаем тревожные тенденции среди белорусской диаспоры. Заключаются они в том, что десятки тысяч белорусов, переезжающих в Литву (преимущественно в Вильнюс), должны начать требовать "исторические права". И после получения статуса постоянного жителя (этот статус иностранные граждане получают после пяти лет проживания в Литве и с ним право не голосовать на местных муниципальных выборах), надо бы использовать это право "возвратить их в вильнюсское белорусство" и так радикально, довольно быстро изменить облик столицы Литвы. Эти голоса будут услышаны и станут политическими требованиями. Теория литовства станет реальной проблемой национальной безопасности, а не только исторической науки. Не должно быть такой миграции, которая образует многочисленные группы населения, которые навязывают свой порядок и правила и имеют исторические претензии к принимающей стороне.
Однако есть в этой истории с принципами литовской безопасности одно интересное но, предлагают, например, впускать в страну айтишников, они, мол, Литве нужны, а вот дальнобойщиков, говорят, хватает. Идеи Касчюнаса, кстати, поддерживается литовским населением. Вот несколько комментариев. И речь не о белорусах в Беларуси, а о тех, кого кормят, поят на литовские налоги, в частности, например, о содержанке.
"Она тратит наши деньги на курортах, появилась озорница, выкиньте ее, это не наше дело"
"Это самый настоящий Троянский конь, мы позволяем сформировать сильную "пятую колонну"
"Достаточно одного слова: "хватит"! Пока всех не проверят и нелояльных не депортируют - новых иммигрантов даже не нужно пускать. Ни кого из них!"
"Проблема началась, когда им разрешили использовать наш герб, только хвост у коня вниз. Имеется в виду гордость беглых - погоня и т.д."
"Пустили один раз, свинья залезет на шею"
"Да, разрешили пользоваться гербом, но не столпами Гедимина, а они уже приватизировали и, мало того, кричат, что это их, что мы украли!"
Вот мы тут доказываем, что мы белые и пушистые. Но для нас важна концепция, что Вильно наш. И мне очень не нравится, что даже в Литве белорусы часто говорят: "Вильнюс", переходят на такие вот политкорректные термины. У нас есть свое историческое название - "Вильно", и нам очень важно вернуть в Вильно этот вот русско-белорусский элемент, который был там столетиями.Что примечательно, этот радикальный "литвинизм", взращивали именно литовцы.
Именно Литва последние десятилетия была и есть одной из стран ЕС, где растили белорусских так называемых диссидентов. Вильнюс же стал едва ли не хабом распределения средств для борьбы с независимостью Беларуси. Разве не в ЕГУ, например, взращивали те самые теории "литвинизма" для белорусов, однако, в самой Беларуси, несмотря на вложенные деньги и усилия пролитовских националистов концепция не прижилась - белорусы считают себя белорусами. Однако стала популярна для тех, кого называют оппозицией, тех, кто так рьяно рвется в европейский сад. За что боролись, таким бумерангом.
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