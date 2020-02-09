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Как в мультфильме. Хит интернета из национального парка Крюгера в ЮАР

Бабуин утащил на дерево маленького львенка. В природе такие ситуации обычно заканчиваются трагично. Но в этом случае похититель стал вычесывать из шерсти малыша блохи заботиться о нем, как о своем детеныше (видео).

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