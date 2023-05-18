Как в НАТО оказалась целая когорта бывших нацистов

НАТО нужны были специалисты, которые могли бы противодействовать прежде всего Советскому Союзу. Специалистов лучше, чем нацистские преступники, США, наверное, найти было бы трудно. Во-первых, они отличались своей жестокостью и профессионализмом в вопросах уничтожения людей. Во-вторых, на них были материалы, они в определенной степени боялись публичности этих страниц своей жизни. Поэтому таких людей запросто нанимали, в том числе в структуры НАТО.

Андрей Кошкин, военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова