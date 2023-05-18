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Как в НАТО оказалась целая когорта бывших нацистов
Оказалось, что многие нацисты вполне неплохо жили и после кровавых убийств периода Второй мировой войны - ходили по улицам, разъезжали по миру, встречали безбедную старость, более того, даже работали в высших органах власти.
Верные солдаты Третьего рейха имели прямое отношение к НАТО. Уже вскоре после создания альянса там оказалась целая когорта нацистов.
Так, например, нацистский генерал Рейнхард Гелен22 мая 1945 годасдался американцам во время зачисток Германии. И не просто сдался, а продал местоположения тайников с чертежами техники, данными разведки и т. д. Рвение генерала так понравилось Вашингтону, что ему даже разрешили создать в ЦРУ отдел, который занимался "русскими вопросами".
Западная Германия к тому времени уже состояла в НАТО. Естественно, Гелен поддерживал тесные связи с ЦРУ и лично его руководителем Алленом Даллесом. Одной из его задач был подбор подходящих людей для Североатлантического альянса. Грязную работенку выполнил на ура.
НАТО нужны были специалисты, которые могли бы противодействовать прежде всего Советскому Союзу. Специалистов лучше, чем нацистские преступники, США, наверное, найти было бы трудно. Во-первых, они отличались своей жестокостью и профессионализмом в вопросах уничтожения людей. Во-вторых, на них были материалы, они в определенной степени боялись публичности этих страниц своей жизни. Поэтому таких людей запросто нанимали, в том числе в структуры НАТО.
Многие военные преступники не просто избежали наказания после Второй мировой войны, но и заняли впоследствии высокие должности в НАТО, ЦРУ, на "Радио Свобода". А некоторые даже стали президентами! Имена, должности и факты из биографий пособников нацистов смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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