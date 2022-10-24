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Как вам?! Из Европейского фонда мира Нидерланды предоставят Киеву 500 млн евро на военное оборудование
Министерство обороны Нидерландов сообщило о планах предоставить Украине 500 миллионов евро на военное оборудование. Причем средства поступят из Европейского фонда мира.
О каких именно установках идет речь, кроме ракет для систем ПВО, пока не уточняется. Однако известно, что Минобороны рассматривает возможность внести в учебную миссию Евросоюза нидерландско-немецкие учения по разминированию. Кроме того, по словам министра обороны Нидерландов, Украине передадут зенитные ракеты на общую сумму 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Конгресс США работает над новым пакетом помощи Киеву на 50 миллиардов долларов.
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