Как власти Германии превращают своих жителей в самых настоящих вонючек

2022 год познакомил некогда сытую Западную Европу с такими понятиями, как "дефицит" и "экономия". Нехватка детского питания, зерна, газа, горячая вода по расписанию, катастрофический рост цен на коммуналку - все это уже пришло в гости к подданным Брюсселя и, кажется, надолго задержится.

Неуправляемая агрессия обернулась для немцев холодным душем, а цены на ЖКХ и продукты питания растут настолько быстро, что граждане попросту не успевают высказывать свое недовольство. Шутки про душ по расписанию со временем стали не такими смешными и обрели достаточно серьезный характер. Правительство Германии предлагает жителям экономить воду и ресурсы воизбежание самой холодной зимы за всю историю существования страны.

Местные СМИ создают целые памятки по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций.В них сказано, что грязную воду после мытья овощей и фруктов можно использовать для поливки цветов, то же самое относится и к воде из грелки или от варки яиц. Пить можно прямо из-под крана, а в чайник наливать ровно столько, сколько собираешься выпить.

Да что там говорить, немцам на полном серьезе советуют экономить воду даже при посещении туалета. Все доходит до такого абсурда, что с высоких европейских трибун звучат весьма радикальные возгласы.

Уж лучше я буду вонять как бездомный, чем буду лить воду на мельницу Путина в душе. Анналена Бербок,глава МИД Германии

Так политик отреагировала на вопрос журналиста о возможном новом соглашении с Москвой по газу. Реакция людей в социальных сетях не заставила себя долго ждать:





К слову, Бербок состоит в партии "Зеленые", программа которых похожа на возвращение в средневековье: они хотят сократить производство автомобилей и техники в Германии, центральные улицы крупных городов сделать полностью пешеходными и сократить количество автобанов, так как это вредит экологии страны. По самым скромным подсчетам такие идеи обойдутся немцам до 30% ВВП.

В административных зданиях помимо водыначали раньше выключать уличную подсветку. В копилке мрачных перспектив даже святой для немцев "Октоберфест". Власти Баварии подумывают отменить фестиваль, так как производство пива расходует слишком много газа.