95-й стрелковый полк "Оплот" сформирован в 2022 году. Многие, кто пришел служить, знают о войне с 2014 года не понаслышке - так как почти все местные дончане.

Сейчас бойцы удерживают сложное угледарское направление. Противник занимает господствующую высоту, поэтому снабжение и поставка боекомплектов не всегда дается легко.

В таких сложных условиях приходится разрабатывать свои эффективные инструменты для действий на местности. О работе Кулибиных в военное время с места событий расскажет Ксения Лебедева.

"Кулибины" Донбасса

Командир 95-го стрелкового полка "Оплот" Виктор "Сид" Москаленко рассказал, что когда они были в Шахтерске в 2014 году, обороняли "дорогу жизни". В то время украинская армия отрезала ДНР (Донецк и донецкую агломерацию) ото всех. Оставалась одна дорога, по которой без света ездили грузовики и возили продукты, а их подразделение "держало" дорогу. В один момент войска зашли делать знаменитые котлы, тогда приехал Александр Владимирович, он тогда был главный в подразделении "Оплот", и сказал: "Ребята, мой боевой вам приказ - берегите людей!" Там присутствовало 5-6 офицеров. "Как-то мне это запало, безгранично этого человека уважаю", - признался Виктор "Сид" Москаленко.

На полигоне испытывают мини-транспортер "Терминатор", предназначенный для перевозки продуктов или установки пулемета.

Управляется удаленно, что позволяет проникать в труднодоступные места. Хорошо преодолевает сложный ландшафт, устойчивый. VR-очки помогают управлять и прицеливаться при использовании пулемета. Разработан и собран 95-м стрелковым полком "Оплот".

Боец 95-го стрелкового полка "Оплот" "Компас" показал машину и рассказал, какая задача стоит перед ней: доставка продуктов, материальных средств в труднодоступные районы, которые простреливаются противником, и высока вероятность применения дронов разного типа, где есть сложности рельефа, например, открытый участок.

Это не единственная их разработка. Но каждое изобретение местных Кулибиных изготавливается лишь для того, чтобы сохранить как больше жизней личного состава - о чем и говорил вначале командир полка.

Как один из вариантов доставки, но мы еще не применяли, сейчас планируем по погоде. Боеприпас для доставки посредством гранатомета. То есть боевая часть с гранатомета скручивается, прикручивается через переходник контейнер и в труднодоступные места на расстоянии до 700 метров доставляется. Есть места, в которые днем и ночью тяжело доставить продукты. "Компас", боец 95-го стрелкового полка "Оплот"

Он показал, как выглядят консервные банки после испытаний, металл немного примят.

"Их сжимало при прилете, так как у нас крышка внутрь вбивалась, когда в землю втыкалась", - пояснил боец.

Нас допустили в святая святых полка "Оплот", и мы сейчас находимся в помещении, где ребята работают над специальными техническими средствами. Главная задача - это сохранение личного состава.

"До поездки в Россию я жил в ДНР, - рассказывает "Горняк", боец 95-го стрелкового полка "Оплот". Я по специальности горный инженер. Работал очень долго на шахтах здесь, в Донбассе - добывал уголь, строил шахты. Радиоэлектроника - это мое хобби. В свободное время когда-то работал. Бывал дома, занимался этим делом. Попал сюда, начал заниматься квадрокоптерами, тележкой и все остальное. Пришел почему? Потому что знаю прекрасно, что в армии нужны хорошие специалисты в разных областях. И так как я здесь родился, на Донбассе, это мой долг помочь нашей армии, нашему государству побыстрее закончить эту войну".

Приходит товарищ на собеседование. Командир обязан проводить собеседование со всеми кандидатами. Я задаю вопрос: "Чего пришел?" Говорит: "Родину защищать пришел". "О, - говорю, - красавчик! Все, свободен!" Он: "Как свободен?" Я говорю: "Так, свободен". "А почему?" - "Потому что ты врешь". Виктор "Сид" Москаленко, командир 95-го стрелкового полка "Оплот"

Командир дал ему вторую попытку ответить правду. "Я люблю правду. Это так необходимо, потому что это коллективный такой вид человеческой деятельности, связанный с особым риском, все коллективное. И каждое вранье потом вылезет потерями. Потери неизбежны на войне, но на количество их можно повлиять".





Парень сориентировался и признался: "Жена выгнала, деньги надо". Говорю: "Все, пиши рапорт, принят. Командир роты обязан знать каждого бойца. Даже в обязанностях написано, знать фамилию, имя, отчество, семейное положение, гражданскую специальность, морально-волевые, деловые качества и так далее. Для этого эти собеседования и были. Несколько вопросов, и у тебя уже картина есть, куда его применить.

Перемещаемся на вторую локацию. Постояльцы дома прячутся от камеры - люди непубличные, да и меньше о них знают враги - эффективнее работа и сон близких.

"Готовы к снаряжению и проверены дроны. Компьютер, на котором парни летают. Отсюда непосредственно производится контроль", - показал он.

Вас везде присутствуют коты, стало любопытно, почему. "Зимой мыши с полей бегут, где тепло, где есть еда. А там, где есть еда, всегда мыши и крысы. В последнее время бывает такое, что и мыши, и крысы", - пояснил боец.

В гражданской жизни до того, как началась война, боец 95-го стрелкового полка "Оплот" "Компас" был участковым инспектором милиции. "Пошел, потому что не могу смотреть на то, как жгут людей и получают от этого удовольствие", - сказал он.

Триггером стал поджог Дома профсоюзов 2 мая, 9 Мая, Мариуполь и ряд других акций. И то, что не дойдут ни до кого все те зверства, которые там происходили: торговля органами, детьми, наркота, сказал боец. "Удобно содержать псов, которые под какой-то безумной идеей готовы просто делать людям больно. И думать, что вау!"

Бесследно все это не пройдет, люди все помнят, уверен "Компас".