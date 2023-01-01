Как встретили Новый год жители планеты Земля

Новый, 2023 год уже практически официально вступил в свои права на всей планете - осталось буквально несколько часов и страницы календарей перевернут в Американском Самоа. Для белорусов же еще одна сказочная ночь светлых ожиданий и позитива планетарного масштаба уже ушла в историю.

Как приветствовали наступление 2023-го в разных странах мира, расскажет Евгений Белоусов.

Каждый будет вспоминать минувший год по-своему: для кого-то он был счастливым, а кому-то на долю выпали тяжелые испытания. Но наступление Нового года - всегда долгожданное событие с верой в лучшее. Все мы стали на год старше, на год мудрее и, хотелось бы верить, что и добрее. Несмотря на бушующую инфляцию, энергетический и миграционный кризисы, мир не отказался от встречи года наступившего, а встречали его с размахом - с учетом долгожданного снятия антиковидных ограничений.

Сидней, Австралия

Несмотря на то что в Австралии сейчас разгар лета, это не отменяет новогоднего настроения и ярких фейерверков. Самый крупный город страны - Сидней - озарился грандиозным красочным салютом. По традиции он состоялся на набережной над мостом Харбор-Бридж. На праздничные гуляния здесь собрались около миллиона человек.

Пекин, Китай

Уникальное световое шоу наблюдали жители Пекина. Впервые с начала пандемии Новый год в Китае празднуют с таким размахом. На улицах многотысячные толпы жителей и туристов, при том, что традиционный китайский Новый год наступит только 22 января.

Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Самый потрясающий новогодний фейерверк прогремел в Объединенных Арабских Эмиратах. Салют в самом северном эмирате Рас-эль-Хайма уже несколько раз попадал в Книгу Гиннесса, а в этом году установил сразу два новых рекорда - в небо одновременно поднялись 600 беспилотников, которые сформировали самые большие буквы из дронов, а грандиозный фейерверк продолжался 12 минут.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

По-настоящему зажгли в первую ночь 2023 года бразильцы. На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрались тысячи людей. А ведь Новый год в Бразилии - летний праздник, что для нас само по себе невероятная экзотика.

Москва, Россия

Настоящий, пусть и слякотный, но все же зимний Новый год - с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и пушистыми елками - встретили в России. Правда, в Москве на этот раз без шумных гуляний и салютов. Такое решение приняли сами жители столицы.

Берлин, Германия

В Евросоюзе вопреки всем мерам экономии решили не отказываться от масштабных празднований. В Берлине Новый год встретили феерверком и великолепным световым шоу.

Париж, Франция

Сотни тысяч человек встретили наступление 2023 года праздничным фейерверком на Елисейских полях - главном проспекте Парижа. В полночь около Триумфальной арки, расположенной на площади Шарля де Голля, началось грандиозное светомузыкальное представление, посвященное вечной теме - любви.

Лондон, Великобритания

Лондон встретил 2023 год под бой отреставрированных курантов Биг-Бена и взрывы первых за два года фейерверков на берегу Темзы. За грандиозным шоу наблюдали более 10 тысяч человек.

Нью-Йорк, США