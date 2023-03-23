Как Вторая мировая война помогла США стать самой богатой и доминирующей страной в мире

"Худшее десятилетие в истории США" - так сами американцы называют "Великую депрессию" 1930-х годов.

За первые три года промышленное производство в США и Германии упало более чем на 40 %, во Франции и Великобритании - почти на четверть. Эхом тут же выросла безработица - в США в шесть раз, во Франции и Германии - в три раза.

В Америке число безработных превысило 15 млн человек! Мировая торговля сократилась на 50 %.

Злая ирония истории, ведь именно Вторая мировая война помогла американцам не только окончательно выбраться из кризиса, но и создать самую богатую и доминирующую страну в мире. Стремясь спасти свои золотовалютные резервы от Гитлера, Франция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания вывезли их в США. По разным данным, это до 10 млрд долларов.





Выдавая займы другим странам одной рукой, другой американцы запрещали брать кредиты в других странах, использовать деньги для погашения иных заимствований и покупку неамериканских товаров. При этом США резко поднимали цены на свою продукцию, в результате чего отдельные страны, например Англия, теряли до трети займа.

Такую экономическую хитрость использовали и с другими странами - всего 17 штук. Про План Маршалла мы рассказывали неоднократно. И как тут не заметить схожий сценарий. В США снова кризис, и снова помочь может… война в Европе. Например, многомиллиардные поставки по ленд-лизу для Украины. История, как известно, идет по спирали, равно как и мировой бизнес по-американски.

Америка просто раскулачивает Европу, и прежде всего Германию. Поразительным образом Германия стала теперь ресурсной периферией для США, которые перекачивают часть промышленности Германии к себе. А немцев посадили на удвоенный по стоимости ресурсный поек - теперь США снабжают их своим СПГ место Газпрома, вместо взорванных "Северных потоков". Петр Своик, политолог, экономист (Казахстан)