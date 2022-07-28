Как выглядит капсула, в которой туристов через 2 года отправят в космос?

Окончательный дизайн капсулы, в которой предполагается отправлять в полет космических туристов, представила публике компания Space Perspective. Цена билета 125 тысяч долларов. Первые 6-часовые полеты состоятся через 2 года. Капсулу будет поднимать на высоту в 30 километров воздушный шар, наполненный сверхлегким газом.

Правда, компанию многие обвиняют в рекламном мошенничестве. Дело в том, что нижней границей космоса считается так называемая линия Кармана, а она расположена на высоте в 100 километров. 30 же километров - это еще земная атмосфера. И тех, кто полетит в капсуле, правильнее было бы назвать стратонавтами. Клиентов это не беспокоит: за билетами в капсулу выстроилась очередь.