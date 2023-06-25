Война - это еще и механизм обогащения. Бизнес на крови традиционно приносит западным оружейникам и их лоббистам миллиардную прибыль. Американские финансовые успехи слишком дорого обходятся всему миру. Вчера Ирак, Ливия, Афганистан - сегодня Украина. При этом подходы практически идентичны.



Афганизация Украины опирается на коррумпированных чиновников, торговлю оружием и создание батальонов-призраков. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".

Бесконтрольное распространение оружия и взрывчатки. Тренировочные лагеря по подготовке боевиков и смертников. Децентрализация власти с полевыми командирами и чиновниками, набивающими карманы на жизнях соотечественников. Контролируемый процесс афганизации Украины набирает обороты.

Афганистан продолжительное время выступал кормовой базой для западных владельцев оружейных заводов. ВПК показывал рекордную прибыль даже при отсутствии ожесточенных боев. Технику, боеприпасы, оружие благополучно складировали на базах под предлогом обеспечения формируемой под контролем НАТО местной армии. Оружейные лоббисты обосновывали подобные затраты из бюджета затяжным характером конфликта. Подобная риторика все чаще слышна сегодня в отношении Украины. При этом большая часть из пафосно озвученных сумм традиционно остается на территории щедрых доноров.

Война в Украине в настоящее время является войной на истощение, а война на истощение становится войной логистики, поэтому важность наличия сильной оборонной промышленности, которая способна обеспечивать на дальние расстояния оборудование, техническое обслуживание, ремонт различных типов систем, включая эти транспортные средства, которые мы видим здесь. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

За время демократизации Афганистана на создание непобедимой местной армии США потратило $86 млрд. Всего по оценкам независимых аудиторов за 20 лет в топку было отправлено более $2 трлн. В Афганистане отработали секретную технологию призрачных батальонов. В состав элитных подразделений были приписаны мертвые души, на которых ежемесячно выделялось жалование, списывались продукты питания, вооружение, боеприпасы и так далее. По данным самих американцев, было вскрыто "46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом". Это почти 37 000 человек. Ничего не напоминает? Пресловутая украинская "Гвардия наступление" готовилась всем НАТО на полигонах Евросоюза.

Объединяет афганские и украинские подразделения подготовленные США результативность на поле боя. Когда Талибан начал наступать в плен, большая часть регулярной армии драпанула в сторону Узбекистана на самолетах, джипах и просто вплавь. Контрнаступление Украины демонстрирует аналогичный уровень подготовки бойцов. Инвестор Дэвид Сакс написал в Twitter: "С каждым днем становится все более очевидно, что украинское контрнаступление не достигнет ни одной из поставленных целей". Он также подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Вашингтона может грозить повторением афганского сценария.

Ситуация, которая сейчас складывается, и, скорее всего, будет продолжать развиваться в том же духе на Украине - это ситуация, которая обобщает опыт не только Афганистана, но и Сирии, Ливии, Ирака. То есть фактически всех тех государств, которые попали в немилость США, и на территории которых были развернуты такие глобальные серьезные конфликты, погрузившие эти государства почти в каменный век на многие десятилетия. Петр Шапко, руководитель общественно-политического движения "Родина"