Как Запад рутинизирует терроризм?

Террористические приемы, такие как массовое убийство людей, целенаправленный обстрел жилых домов, гражданских автомобилей, в ЕС и США осуждаются теперь с поправкой на лояльность Западу. Если гибнут люди других, независимых стран, говорится в просвещенной Европе и Штатах не совсем о терроризме, скорее, о рядовом происшествии, в лучшем случае констатируются факты. А ведь тем самым перед ужасными преступлениями, можно сказать, открывается шлагбаум. Мол, любые способы дозволены, если выбран правильный противник. Эту новую реальность приходится учитывать и в Беларуси. Инструменты нейтрализации угроз совершенствуются и в ходе нынешней проверки боеготовности армии. О том, как сохранить целым свой регион и страну, в проекте "Диспозиция".

Уже точно можно сказать, что планета идет по своим ступенькам неуверенно. Причем даже по ступенькам вниз - неуверенно. Срываться, правда, особо некуда. Какие только красные линии и океаны крови не пересекались, какие механизмы убийства людей не задействовались и не оправдывались в последнее время. Сейчас, к примеру, мы наблюдаем процесс рутинизации терроризма. Что ни день - теракт. Причем фокус медиаподачи зависит исключительно от пострадавшей страны. Произошло чудовищное преступление в Подмосковье - и оно быстро отошло на второй план, уступив место в повестке Запада попыткам отвести вину за произошедшее от Украины. Т.е. от самих себя. А десятки погибших - об этом в форме статистики. Что уж говорить об обнаружении взрывчатых веществ в иконах, следовавших в Россию?! Банальщина. Рукой махнули в Брюсселе и Вашингтоне и все на этом. Но на самом деле рукой махнули - это дали отмашку на подобные террористические стремления в будущем, как и на обстрел жилых домов. Зато какой лай поднялся, когда президент Путин жестко высказался о последствиях: "Те, кто применяют это оружие, а это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня, должны понимать, что оно обоюдоострое".

На Западе и в Киеве на этот тезис отреагировали изумительно, отзеркалив собственную террористическую тактику на якобы планы Москвы. Даже какие-то торговые центры включили в список потенциальных целей России. А реальная расшифровка ответа уже пришла в цифрах.

"За последние полторы недели в пунктах отбора на военную службу по контракту в Вооруженных силах фиксируется существенный рост числа желающих заключить контракты с Минобороны России, чтобы принять участие в специальной военной операции. Ежедневно в пункты отбора приходят до 1700 человек. Большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", - заявили в Министерстве обороны России.

Такая вот реакция. К Беларуси происходящее имеет самое непосредственное отношение. Агрессивная риторика по отношению к Минску, концентрация военных группировок у наших границ набирают инерцию, которая просто по закону перехода количества в качество грозит негативом. Теперь уже и с террористическим отливом – никто ведь наших оппонентов не осудит. А потому превентивные меры защиты - ключевая задача людей в погонах. Действенный механизм недопущения или нейтрализации террористов и террористических средств атаки - территориальные войска и народное ополчение.

К слову, на нынешней проверке боевой готовности белорусской армии впервые в полном объеме, без скидок на новизну оцениваются подразделения добровольцев сразу в нескольких регионах страны. И надо заметить, в строй они встали с энтузиазмом. А территориалы и ополченцы как раз окажутся одними из первых там, куда могут отправить диверсионные группы или те же ударные беспилотники. Будь это объект промышленности или жилой дом. Защитить от любой угрозы - этому учатся сейчас белорусы с ружьем.

Последние события вокруг Беларуси укладываются в логику подготовки к войне в восточном направлении. Польша на днях получила 100 танков "Абрамс", которые войдут в состав 1-й Варшавской бригады. Даже Дания и та подтвердила, что направит в Латвию батальон, очень надо. Один Минск особняком.

"Мы ведь сейчас тоже копаем землю, вон нарыли сколько. Мы копаем землю как и они, совсем рядом с границей, только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи противотанковые и прочие, увеличивают расходы на ударное вооружение, а мы здесь 2/3 бюджета региона направляем на социальную сферу. Мы хотим построить свое мирное будущее, мы настроены только на созидание", - высказался Александр Лукашенко.