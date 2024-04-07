Как Зеленский отменил президентские выборы и почему аргументы шиты белыми нитками - в "Понятной политике"

Как Зеленский отменил президентские выборы и почему аргументы шиты белыми нитками? Узурпация власти под прикрытием боевых действий.

Как плюют на Конституцию и простых украинцев. Когда у актера заканчивается мандат и почему из команды выбрасывают даже самых верных друзей? В "Понятной политике" весь расклад самоуправства на Банковой. Смотрите 8 апреля после "Панорамы".