Как живут белорусы на Сахалине, чем восхищают белорусские продукты сахалинцев

Вот где на цены не смотрят, так это на Сахалине, когда речь идет о белорусских продуктах. Практически неделю на острове провела наш корреспондент Анастасия Бенедисюк, интригуя колоритными снимками.

Да, любой рыбак хотел бы закинуть удочку в Охотское море или забросить ловушку в поисках краба. Но Анастасия нашла не только морепродукты, но и проекты. Что связывает Беларусь и остров Сахалин? Очередной большой репортаж "Главного эфира" из российского региона.

Что мы знаем о Сахалине?Об острове Сахалин? Самый большой в России. Он омывается Охотским и Японским морями, а рядом залив Анива.

Этнический белорус Алексей Лазарь приехал на Сахалин 12 лет назад."Сложно сравнить с белорусскими городами 90-х", - говорит он. По уровню развития городской среды он очень сильно отставал. Но последние 8 лет он активно начал развиваться, городская среда очень сильно преобразилась - небо и земля. Появились современные тротуары, скверы, парки стали преображаться".

Алексей на Сахалин прилетел тогда за эмоциями. Хотел проверить, на что способен. С образованием "госуправление", но с белорусским паспортом работать по специальности не представлялось возможным. Рыбный край сулил в этом деле большие перспективы, но умений не было. Пошел в бизнес. Путем проб и ошибок занял свою нишу.





С помощью белорусских технологий и специалистов, друзей и знакомых, которые работают в мясной промышленности, удалось освоить производство деликатесов на достаточно высоком уровне. Затем освоил технологию консервированной продукции. Алексей Лазарь, этнический белорус

Сегодня дела мясные Алексей оставил в прошлом, но продолжает консультировать предпринимателей из Беларуси.

Здесь сложная логистика. Камчатка еще сложнее. Корабль идет неделю из Владивостока. Соответственно сроки годности и риски. Из Хабаровска 3-4 дня идет, но из-за штормового предупреждения может идти неделю или 10 дней. Алексей Лазарь, этнический белорус

Благо, эти 10 дней и погодные форс-мажоры не останавливают предпринимателей. Им попросту не дадут этого сделать те, кто наше и с закрытыми глазами узнает из тысячи. Послушайте, как вкусно о белорусском говорят на Дальнем Востоке.





Покупательница рассказала, что очень вкусные сыры, но больше всего понравились колбасы, сервелат и вкусное мороженое.

Молочка, сыры, колбасы, бакалея и даже хлеб.

Этот хлеб настолько полюбился сахалинцами, что, несмотря на то, что у них свое производство, во многих магазинах они сами пекут хлеб, но большинство покупателей идет сюда за хлебом. Вкус и качество отличается. Мы настолько попали в душу сахалинцам, что мы очень быстро стали расширяться. На данный момент на острове Сахалин 20 магазинов. Первый магазин открывали в 2019 году. Никита Андреев, старший продавец магазина "Белорусский фирменный"

50 км от Южно-Сахалинска, местечко Раздольное. Первый агрогородок на всем острове, возведенный по белорусским технологиям. Полсотни одинаковых - будто с рекламной картинки - домиков. В коттеджном поселке ключи первые новоселы начали получать еще в 2018-м. Здесь живут буквально в паре минут от работы механизаторы, трактористы, инженеры. Все те, у кого в трудовой совхоз "Корсаковский".

В тот момент мы еще не знали, что за наши образы на ферме отвечает белорус. Он здесь старожил.

Восемь коровников, один телятник для маленьких, ясельных. Два коровника молочной группы в пределах 900 коров дойного стада. Коровник для молодняка. Два коровника - телки и бычки, которые подходят для продуктивности, для потомства, бычки - для мяса. Игорь Хайбулов, гендиректор совхоза "Корсаковский"

Проект типовой, но для региона первый. Прежде чем возводить ферму, сюда приезжали наши специалисты - аграрии и ученые. Было подписано соответствующее соглашение. Это год 2015-й. Курировали наш Президент и губернатор Сахалина - тогда это был Олег Кажемяко. Годом позже в Беларусь приезжала группа островных механизаторов, на учебу.





На завтрак силос, корма, с добавками - комбикорм и зерно добавляем, минеральные добавки. Белорусский корм - это кукурузный силос. У нас в основном травяной здесь. Дмитрий Бырков, управляющий основным производством совхоза "Корсаковский"

Дмитрий Бырков рассказал, что попал случайно в регион, работал на предприятии, где производились доильное оборудование, приехал в командировку и остался.

Системы навозоудаления, кормления, доения, выпаивания телят, а еще техника - много техники - это все сделано в Беларуси!

Основной потребитель молочки отсюда - завод "Утро Родины".

На сегодняшний день ферма достигла своего производственного рассчета: планировали 7 200 в год - в таких пределах и даем. Два года фактически понадобилось. Игорь Хайбулов, гендиректор совхоза "Корсаковский"

В обеспеченности молоком Сахалинской области более 69 % на сегодняшний день у нас самообеспеченность. И доля данной товарно-молочной фермы в общей структуре - это 14 %. Если мы говорим о транспортном развитии, то здесь отрадно то, что производительные силы Беларуси по автобусному парку позволили создать комфортные условия перевозки пассажиров. Алексей Белик, председатель правительства Сахалинской области России

Троицкий маршрут забирает пассажиров с отдаленных районов. В холод и мороз зайти в теплый автобус бесценно. Именно поэтому первые на острове белорусские газомоторные МАЗы отправили именно сюда. Порядка 100 автобусов ездит в Южно-Сахалинске. Большинство были закуплены еще в 2015 году. В процентном соотношении сейчас мазовских больше половины от всего общественного транспорта. А вообще в автопарке техника от семи производителей. Но прийти хотят к одному, так содержать проще. С этой целью заключены новые контракты с нашей страной.





Заключили лизинговую сделку в декабре прошлого года на 100 единиц автобусов. К концу марта 2023 года ожидаем 15 большого класса и 85 среднего класса. Виталий Данилов, заместитель мэра г. Южно-Сахалинска

Тот ритм сближения и экономической интеграции, который был взят в прошлом году, объективно востребован. Меня это очень порадовало, потому что это нужно обеим странам, в целом единому пространству, единому государству в Союзном государстве, потому что Беларуси как-никак, но сохранены производственные мощности. Мы пока не перешли в другой технологический уклад, соответственно, это все востребовано, квалификация инженерных кадров, рабочих кадров не утеряна. Подготовка есть. Я думаю, что и продукция практически всей мощи экономической Беларуси будет востребована в России, в первую очередь как замещающая. Почему бы нам в России не взять пустующие земли, поднять, полностью организовать все технологические линии, цепочки на наших технологиях, на нашей технике. От этого выиграют все. Алексей Лазарь, этнический белорус

Будет уже не сделано в Беларуси, а сделано белорусами в России.