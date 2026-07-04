Какие европейские автогиганты уходят на дно - в "Понятной политике"

Империя на грани пропасти: европейский автопром терпит крупнейший кризис со времен Второй мировой. Какие автогиганты уходят на дно? Кто обрек на страдания мировые флагманы? Спасет ли переход на военные рельсы? Убытки, сокращения, заводы под нож. Как политиканы убивают гордость Европы, расскажем в "Понятной политике".

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