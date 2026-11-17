Журнал Economist представил публике свою традиционную обложку с пророчествами на 2027 год. В картинке-ребусе зашифрованы прогнозы, которые редакция считает слишком смелыми, чтобы облекать их в печатное слово.

Эту обложку любят разгадывать конспирологи. Они считают картинку эдаким посланием мирового правительства всему человечеству. Эксперты полагают, что Китай продолжит готовиться к присоединению Тайваня.

Трамп, после поражения на выборах в Конгресс, станет агрессивнее. Вполне может лопнуть и пузырь искусственного интеллекта.

Кроме того, миру грозит масштабный долговой кризис, дальнейшее глобальное потепление, а также широкая мода на препараты для похудения.

Еще журналисты допускают, что президентом Франции станет Марин Ле Пен. По всем приметам, издание Economist руководствуется принципом: если прогнозы не сбудутся никто об этом не вспомнит, а если сбудутся - то и вспоминать будет некому.