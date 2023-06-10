ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Какие данные ЦРУ сообщило Бельгии по теракту на "Северных потоках"

Какие данные ЦРУ сообщило Бельгии по теракту на "Северных потоках"

ЦРУ через некоторое время после терактов на газопроводах "Северный поток" уведомило Бельгию "о предполагаемой роли Украины" в этой атаке, сообщил 10 июня государственный франкоязычный бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники, пишет РИА Новости.

"Через некоторое время после диверсии на газопроводе "Северный поток" в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Там шла речь о предполагаемой роли Украины в диверсии", - указывает телеканал.

Изначально информацию опубликовало издание De Tijd на нидерландском языке.По имеющимся данным, эта информация свидетельствуют о том, что западные спецслужбы, включая бельгийские, уже много месяцев знают, что Украина, вероятно, замешана "в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру". СМИ указывает, что информация не раскрывалась, так как "это могло бы оказать давление на альянс с Украиной".

При этом бельгийские журналисты не смогли получить официальный комментарий в министерстве обороны Бельгии по этому вопросу. "Мы не комментируем работу нашей разведывательной службы и контакты со спецслужбами партнеров", - сказал представитель министерства обороны Бельгии.

В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

Фото Шведской береговой охраны

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все