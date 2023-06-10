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Какие данные ЦРУ сообщило Бельгии по теракту на "Северных потоках"
ЦРУ через некоторое время после терактов на газопроводах "Северный поток" уведомило Бельгию "о предполагаемой роли Украины" в этой атаке, сообщил 10 июня государственный франкоязычный бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники, пишет РИА Новости.
"Через некоторое время после диверсии на газопроводе "Северный поток" в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Там шла речь о предполагаемой роли Украины в диверсии", - указывает телеканал.
Изначально информацию опубликовало издание De Tijd на нидерландском языке.По имеющимся данным, эта информация свидетельствуют о том, что западные спецслужбы, включая бельгийские, уже много месяцев знают, что Украина, вероятно, замешана "в одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру". СМИ указывает, что информация не раскрывалась, так как "это могло бы оказать давление на альянс с Украиной".
При этом бельгийские журналисты не смогли получить официальный комментарий в министерстве обороны Бельгии по этому вопросу. "Мы не комментируем работу нашей разведывательной службы и контакты со спецслужбами партнеров", - сказал представитель министерства обороны Бельгии.
В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Фото Шведской береговой охраны
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