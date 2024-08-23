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Какие перспективы открывает Пекин перед Минском, на какие проекты нужно делать ставку в XXI веке - смотрите в "Клубе редакторов"
Почему Китай сегодня - главная угроза для Запада? Экономика и политика Поднебесной, которые не дают покоя ястребам войны.
Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают исторический визит премьера Госсовета КНР в Беларусь. Какие перспективы открывает Пекин перед Минском? И на какие проекты нужно делать ставку в XXI веке? Философия сотрудничества, основанная на фундаменте личной дружбы лидеров.
А также реакция на помилование. Что говорят в околополитических кругах по поводу досрочного освобождения заключенных из белорусских колоний? Инсайды изнутри в "Клубе редакторов". Смотрите новый выпуск сразу после "Панорамы".
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