Какие перспективы открывает Пекин перед Минском, на какие проекты нужно делать ставку в XXI веке - смотрите в "Клубе редакторов"

Почему Китай сегодня - главная угроза для Запада? Экономика и политика Поднебесной, которые не дают покоя ястребам войны.

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают исторический визит премьера Госсовета КНР в Беларусь. Какие перспективы открывает Пекин перед Минском? И на какие проекты нужно делать ставку в XXI веке? Философия сотрудничества, основанная на фундаменте личной дружбы лидеров.