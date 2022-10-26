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Какие последствия ждут Европу без российского газа?
Российский газ оказался незаменим. Страны Европы не смогут полностью компенсировать последствия отказа от топлива из России за счет других источников - заявил экс-председатель правления чешской газовой компании. Павел Янечек отметил - потеря стратегического сырья может спровоцировать распад Чехии. А за нехватку топлива страна и вовсе может расплатиться демократией и целостностью государства.
Молдова
А в Молдове в целях экономии электроэнергии власти приняли решение включать в Кишиневе уличное освещение на час позже и отключать на час раньше.
Эстония
Санкционный бумеранг коснулся и Прибалтики. Эстонская деревообработка страдает без российских пиломатериалов. Предприятия теряют конкурентоспособность и вынуждены массово увольнять сотрудников - передает местная телерадиокомпания.
Франция
Недальновидная санкционная политика еврочиновников обернется для французских детей подержанными игрушками под елкой или вовсе их отсутствием. Почти половина родителей намерена сократить расходы на рождественские подарки для детей - информирует канал France 3. А популярность набирают товары бывшего употребления.
Великобритания
Непростая ситуация в Великобритании. Продуктовая корзина британцев, в среднем подорожала на 17 %. Как свидетельствуют статистические данные, больше всего цены выросли на растительное масло, макароны, чай и хлеб.
Фото:pixabay.com
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