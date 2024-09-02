Какие соцсети прогнулись под Вашингтон и почему Трамп угрожал Цукербергу

После задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова из уст журналистов уже звучит тревожное: "приготовиться Илону Маску". А ведь и правда, часть претензий, адресованных Дурову, в разные годы касались и других крупных платформ. Отчего тогда на свободе иные хедлайнеры соцсетей?

Догадаться несложно. Видимо, оказались сговорчивее. О чем недавно признался, например, руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг.

Он рассказал, как Facebook и Instagram подвергались давлению со стороны администрации Байдена, которая требовала цензурировать контент, касающийся COVID-19. Было удалено около 20 млн публикаций. Также по указанию Белого дома соцсеть сознательно сокращала выдачу материалов о развратных похождениях Хантера Байдена, которые могли стоить старшему Байдену президентского кресла. Теперь Цукерберг сожалеет, что поддался давлению.





Экс-президент США Дональд Трамп огорошилЦукерберга прямой угрозой. Мол, еще раз прогнешься под одних - получишь от других. Сильно. Кандидат в президенты США считает, что Цукерберг замышлял против него заговор во время проигранных выборов 2020 года. За повторную попытку цифрового гетто обещает упечь в тюрьму, пожизненно.





В общем, берегитесь, социальные сети. В такой демократии и врагов не надо - свобода сама заломает руки. Оттого и Дурову неспроста шьют половину французского уголовного кодекса. Впереди снова американские выборы. А Вашингтон так и не научился контролировать большую интернет-площадку.

Основатель Telegram Павел Дуров 24 августа был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Прокуратура Франции отметила в уголовном деле 12 эпизодов. Среди них - отказ от предоставления информации властям, отмывание денег и "непринятие мер по пресечению использования платформы в преступных целях".

Судя по всему, главное преступление Дурова - отказ прогнуться под власти Запада. И прогнется ли он в итоге, мы, наверное, никогда не узнаем. А вот смерть свободы и демократии там случилась далеко не сегодня. Просто труп снова всплыл на поверхность почему-то к удивлению всего мира.