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Какие страны не могут быть посредниками в урегулировании в Украине, рассказали в МИД России

Какие страны не могут быть посредниками в урегулировании в Украине, рассказали в МИД России

США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, потому что участвуют в конфликте с РФ. Это подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации, пишет sb.by.

Таким образом в МИД РФ прокомментировали предложение бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Участвовать в группе, по его мнению, должны США, Великобритания, Франция и Германия.

Фото:ТАСС

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