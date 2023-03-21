Какие страны не могут быть посредниками в урегулировании в Украине, рассказали в МИД России

США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, потому что участвуют в конфликте с РФ. Это подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации, пишет sb.by.



Таким образом в МИД РФ прокомментировали предложение бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, чтобы "запустить мирный процесс". Участвовать в группе, по его мнению, должны США, Великобритания, Франция и Германия.



Фото:ТАСС