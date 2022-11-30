Оружейные заводы в странах Восточной Европы вышли на пик производства со времен холодной войны

Из-за украинского кризиса оружейные заводы в восточноевропейских странах вышли на пик производства со времен холодной войны, сообщает РИА новости со ссылкой на шведскую газету Nya Dagbladet.

Польша находится на третьем месте по уровню военной поддержки Украины, а Чехия на девятом. Поставки Киеву во многом опустошили их арсеналы, что и заставило местные оружейные предприятия ускорить выпуск, пишет издание.

Восточноевропейские страны видят в украинском кризисе шанс укрепить региональную безопасность и усилить позиции на оружейном рынке.

"Учитывая реалии продолжающегося конфликта на Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение оборонных расходов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы", -сказал гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.

PGZ контролирует более 50 предприятий, производящих широкий ассортимент оружия от бронетехники до беспилотников, и теперь намерена инвестировать 1,8 миллиарда долларов, часть которых пойдет на строительство новых заводов. Аналогичные планы и у других оружейных компаний в Польше, Словакии и Чехии, утверждает Nya Dagbladet.

"Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются толчком, которого мы не видели последние 30 лет", -поделился замминистра обороны Чехии Томаш Копечный.

По его словам, в этом году экспорт оружия из республики достигнет рекордных цифр с 1989-го.