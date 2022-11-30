3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Оружейные заводы в странах Восточной Европы вышли на пик производства со времен холодной войны
Из-за украинского кризиса оружейные заводы в восточноевропейских странах вышли на пик производства со времен холодной войны, сообщает РИА новости со ссылкой на шведскую газету Nya Dagbladet.
Польша находится на третьем месте по уровню военной поддержки Украины, а Чехия на девятом. Поставки Киеву во многом опустошили их арсеналы, что и заставило местные оружейные предприятия ускорить выпуск, пишет издание.
Восточноевропейские страны видят в украинском кризисе шанс укрепить региональную безопасность и усилить позиции на оружейном рынке.
"Учитывая реалии продолжающегося конфликта на Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение оборонных расходов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы", -сказал гендиректор польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек.
PGZ контролирует более 50 предприятий, производящих широкий ассортимент оружия от бронетехники до беспилотников, и теперь намерена инвестировать 1,8 миллиарда долларов, часть которых пойдет на строительство новых заводов. Аналогичные планы и у других оружейных компаний в Польше, Словакии и Чехии, утверждает Nya Dagbladet.
"Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются толчком, которого мы не видели последние 30 лет", -поделился замминистра обороны Чехии Томаш Копечный.
По его словам, в этом году экспорт оружия из республики достигнет рекордных цифр с 1989-го.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов