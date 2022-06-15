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Какие страны войдут в новую "Большую восьмерку"?

На фоне геополитического противостояния и разрушения старых принципов мирового порядка на планете формируется новая "Большая восьмерка". Туда будут входить Россия, Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция. Общий показатель ВВП по паритету покупательной способности опережает старую G8 примерно на 25 %. При этом на Китай приходится более половины от общего знаменателя. Не секрет, что для Беларуси отношения с Поднебесной - приоритет внешней политики.

Минск и Пекин прекрасно друг друга знают и придерживаются доверительных отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения.

"Безусловная поддержка китайского народа, успехи дружественного Китая в преодолении последствий пандемии коронавируса, упрочении позиций на международной арене и построении сообщества единой судьбы человечества являются ярким свидетельством эффективности проводимой Вами политики. Ваш высокий авторитет среди мировых лидеров обеспечивается неизменной приверженностью равноправному, сбалансированному и инклюзивному глобальному развитию. Следуя Вашему курсу, Китайская Народная Республика вносит весомый вклад в совершенствование системы международного управления и сохранение стабильности во всем мире", - говорится в поздравлении.

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