Какие страны войдут в новую "Большую восьмерку"?

На фоне геополитического противостояния и разрушения старых принципов мирового порядка на планете формируется новая "Большая восьмерка". Туда будут входить Россия, Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция. Общий показатель ВВП по паритету покупательной способности опережает старую G8 примерно на 25 %. При этом на Китай приходится более половины от общего знаменателя. Не секрет, что для Беларуси отношения с Поднебесной - приоритет внешней политики.



Минск и Пекин прекрасно друг друга знают и придерживаются доверительных отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения.