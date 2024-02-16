Какие выборы окрестили "первой кампанией искусственных интеллектов", и что угрожает президентским выборам США

Мы привыкли верить тому, что видим своими глазами - так устроена наша психика. Но что если картинку и голос для вас умело подделывают, а фальшивые фото и видео кажутся очень реальными? Называется это дипфейк - реалистичная подмена фото-, видео- или аудиоматериалов, созданных при помощи нейросетей. Такое использовали часто ради шутки, но есть и более серьезные ситуации - выборы. Там уже не до смеха.

Яркий пример использования технологии в политике - выборы президента Аргентины. СМИ окрестили их "первой кампанией искусственных интеллектов". Команда Хавьера Милея активно создавала разные колоритные образы, а люди Серхио Массы - главного оппонента - представляли себя героями фильмов и даже мультиков.

Эксперты называют прошедшие выборы в Аргентине безобидным, но опасным прецедентом, ведь в ноябре 2024 года будут выборы президента США, а там дипфейки могут стать настоящим информационным козырем в борьбе за Белый дом.

"Рассказывал ли я вам историю о магической фисташке? Однажды я потерялся в продуктовом магазине и не мог найти выход. Но потом я увидел его - сверкающую фисташку. Оно сказало мне: "Иди за мной - я выведу тебя в безопасное место". Я проследовал за фисташкой, мы карабкались по полкам, и нашли секретный выход к хлебному ряду", - мы привыкли, что президент США Джо Байден и не такое может наговорить, но в данном случае это тоже дипфейк. Подобных роликов в интернете огромное множество. И накануне выборов американцы обеспокоены.





Искусственный интеллект и боты готовы перевернуть американские выборы. Тревогу бьют уже не просто западные эксперты, а люди, которые управляли крупнейшими цифровыми платформами.





Дипфейки уже участвуют в президентской гонке. Много шума наделали фото силового ареста Дональда Трампа, которые быстро разлетелись по интернету. Американская пресса назвала их "ужасающе реалистичными".

Всего за пару дней - миллионы просмотров и тысячи ретвитов. Позже оказалось, что это все нейросеть. Так же Трампа "заставили обниматься" с Энтони Фаучи - бывшим главным медицинским советником Белого дома, которого критикуют за ошибочный подход к борьбе с ковидом. Посрамить Трампа хотели коллажем из шести фотографий, сделанных при помощи искусственного интеллекта. То есть все они ненастоящие.

Именно политические дипфейки сегодня называют одними из самых качественных. Они могут подорвать репутацию оппонента, выставить его в неугодном свете. Например, на одном из видео Трамп признает свое поражение на минувших выборах спустя 2 месяца после подсчета голосов. И только внимательный пользователь заподозрит неладное. Но многие ли в наше бурное время будут пристально всматриваться?