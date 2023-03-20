Какие задачи стоят перед бойцами добровольческого подразделения "Эспаньола"?

Бывшие хулиганы, а сегодня бойцы подразделения "Эспаньола", входящего в состав бригады "Восток" Донецкой народной республики, это пример добровольцев, которые сплотились ради общего большого дела. Что интересно, раньше эти бойцы были по разные стороны футбольных баррикад.

"Эспаньола" - это уникальное добровольческое подразделение из фанатов различных футбольных клубов России. Группа была окончательно сформирована на Донбассе осенью 2022 года.

После того как полиция стала жестко пресекать драки на стадионе и улицах в дни проведения матчей, футбольные хулиганы нашли применение боевому опыту в легальном поле. Кто-то выбрал ринг, бокс и смешанные единоборства, а для кого-то желанной стала другая большая победа. При этом драться и пить на фронте запрещено. Дисциплина и сплоченность - вот что важно. Война меняет приоритеты.