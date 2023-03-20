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Какие задачи стоят перед бойцами добровольческого подразделения "Эспаньола"?

Бывшие хулиганы, а сегодня бойцы подразделения "Эспаньола", входящего в состав бригады "Восток" Донецкой народной республики, это пример добровольцев, которые сплотились ради общего большого дела. Что интересно, раньше эти бойцы были по разные стороны футбольных баррикад.

"Эспаньола" - это уникальное добровольческое подразделение из фанатов различных футбольных клубов России. Группа была окончательно сформирована на Донбассе осенью 2022 года.

После того как полиция стала жестко пресекать драки на стадионе и улицах в дни проведения матчей, футбольные хулиганы нашли применение боевому опыту в легальном поле. Кто-то выбрал ринг, бокс и смешанные единоборства, а для кого-то желанной стала другая большая победа. При этом драться и пить на фронте запрещено. Дисциплина и сплоченность - вот что важно. Война меняет приоритеты.

"На данный момент у нас есть участок фронта с определенными позициями, который мы держим, не даем врагу прорваться. Т.е. частенько мы отбиваем атаки диверсионных групп, всех возможных разведчиков. Часто бывают стрелковые бои. Под артиллерийскими обстрелами держимся. Есть участок фронта, который нужно держать, потому что если мы его отдадим, то получается, они будут продвигаться в нашу сторону", - боец добровольческого подразделения "Эспаньола" с позывным "Выходной" рассказал о поставленных задачах.

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