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Каким будет Европарламент после выборов, что ждет Зеленского дальше - смотрите в проекте "Тренды"
В обстановке полного раскола общества Европа приближается к электоральной кампании. В июне состоятся выборы в Европарламент.
Эксперты уверены, что прежним это образование не будет, так как голосование пройдет в напряженной обстановке. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал швейцарский журналист и аналитик Александр Песке. Евросоюз переживает сразу несколько внутренних и глобальных кризисов - от миграционного до экономического, которые серьезно повлияли на внутриполитическую ситуацию в ЕС.
Настроение, конечно же, у жителей Европейского союза самое разное. Ведь и страны, которые являются странами-членами, участницами этого наднационального собрания имеют разноплановые проблемы. Одна из главных проблем стран юга, например, Греции или Италии - миграция. Безусловно, население в этих странах и правительство порядком подустали от этой односторонней нагрузки. Часть стран Евросоюза отказывается принимать у себя мигрантов. Но они охотно принимают по сегодняшний день беженцев из Украины.
Почему на Западе продолжают делить людей по качеству и лоббируют новый "Поход на Восток"? Без выборов, без денег и свиты. Что ждет Зеленского дальше? И почему миллиардеры бегут под землю? Смотрите проект "Тренды" 10 апреля после "Панорамы".
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