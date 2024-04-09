Каким будет Европарламент после выборов, что ждет Зеленского дальше - смотрите в проекте "Тренды"

Настроение, конечно же, у жителей Европейского союза самое разное. Ведь и страны, которые являются странами-членами, участницами этого наднационального собрания имеют разноплановые проблемы. Одна из главных проблем стран юга, например, Греции или Италии - миграция. Безусловно, население в этих странах и правительство порядком подустали от этой односторонней нагрузки. Часть стран Евросоюза отказывается принимать у себя мигрантов. Но они охотно принимают по сегодняшний день беженцев из Украины.

Александр Песке, аналитик, журналист, издатель журнала "Русская Швейцария"