Каким будет второй тур президентских выборов в Турции

Вы посмотрите на те прогнозы, которые звучали накануне выборов: 8 из 10 социологических компаний давали поражение Эрдогана в первом туре голосования и потерю им места в парламенте. А на практике получилось то, что прогнозировали 1-2 социологических опроса из 10.

Вы посмотрите на те прогнозы, которые звучали накануне выборов: 8 из 10 социологических компаний давали поражение Эрдогана в первом туре голосования и потерю им места в парламенте. А на практике получилось то, что прогнозировали 1-2 социологических опроса из 10.

В пример на тему прогнозов Иван Стародубцев привел то, как работают турецкие телевизионные студии. Наблюдая за провластным и оппозиционным каналами, эксперт увидел такую картину: "Провластный канал начинает считать голоса тех провинций, где большинство Эрдогана заведомо обеспечено, показатели начинаются с 59 %, затем уже подсчитывают голоса в других провинциях, где больше оппозиции. Оппозиционеры делают с точностью наоборот. Они начинают подсчет с провинций, где доминирует оппозиция и по показателям идут снизу вверх. К концу вечера встретились два одиночества, что называется. Они в единой точке сошлись. И сейчас сказать о том, что была какая-то фальсификация выборов, невозможно.