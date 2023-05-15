3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Каким будет второй тур президентских выборов в Турции
"Прогнозы здесь не работают", - ответил политолог и телеведущий Иван Стародубцев на просьбу спрогнозировать второй тур президентских выборов в Турции.
Вы посмотрите на те прогнозы, которые звучали накануне выборов: 8 из 10 социологических компаний давали поражение Эрдогана в первом туре голосования и потерю им места в парламенте. А на практике получилось то, что прогнозировали 1-2 социологических опроса из 10.
В пример на тему прогнозов Иван Стародубцев привел то, как работают турецкие телевизионные студии. Наблюдая за провластным и оппозиционным каналами, эксперт увидел такую картину: "Провластный канал начинает считать голоса тех провинций, где большинство Эрдогана заведомо обеспечено, показатели начинаются с 59 %, затем уже подсчитывают голоса в других провинциях, где больше оппозиции. Оппозиционеры делают с точностью наоборот. Они начинают подсчет с провинций, где доминирует оппозиция и по показателям идут снизу вверх. К концу вечера встретились два одиночества, что называется. Они в единой точке сошлись. И сейчас сказать о том, что была какая-то фальсификация выборов, невозможно.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
Как менялись вызовы для таможни за время существования независимой Беларуси
3 млн доз опасного психотропа могли попасть на рынок ЕАЭС
Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все