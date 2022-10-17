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Какой фразой описали политику Байдена в США

Какой фразой описали политику Байдена в США

Обозреватель Паздер описал политику Байдена фразой "Остановите глупца", пишет РИА Новости.

Политические провалы, допущенные администрацией Джо Байдена, должны привести к победе республиканцев на промежуточных выборах и к пересмотру многих политических вопросов, остающихся на повестке дня, пишет Энди Паздер для Fox News.

"Для республиканцев сегодня более подходящим лозунгом кампании было бы "Остановите глупца (англ. Stop the Stupid)", учитывая кризисы, которые президент Джо Байден и его союзники-демократы в Конгрессе вызвали, усилили или не смогли решить - от рецессии до инфляции, дефицита энергии, открытых границ, разгула преступности и угрозы Армагеддона", - заявил обозреватель.

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