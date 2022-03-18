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Какой он, украинский пограничник - портфолио собрала Анастасия Бенедисюк
Если вы еще не поняли, что в действительности происходит в Украине, посмотрите новости. Отложите в сторону зомбо-телефоны и сравните наших стражей границ и украинских. И вы сами увидите, кто что "творит" и откуда куда "прилетает".
Портфолио собрала Анастасия Бенедисюк.
"Умираю, но не сдаюсь" - в 1941-м с такими словами погибали за Родину! Брестскую крепость планировали взять за несколько часов, а героическая оборона длилась больше месяца.
"Сдаюсь, бегу, но защищать не буду", - решили украинские пограничники и сложили оружие. Видно, понимали: "спасти нельзя, оставить".
украинский пограничник:
Мой прадед боролся с фашизмом, а сейчас этот фашизм на Украине. Я это не приемлю.
Не все, правда, провели такие параллели. За эти три недели мы успели оценить их самоотдачу и рвение служению Родине!
украинский беженец:
На границе с вашей Молдовией наши украинские лохи-пограничники тупо всех мужиков не пропустили, а меня с телкой перепутали и пропустили.
Имиджмейкеры попытаются вернуть лицо украинскому кордону. Так, появится пост про беби-бокс! Это ж надо, открыли багажник. До этого они еще опубликуют документ задержанного на границе с Молдовой мужчины, комиссованного по причине беременности. Собственно, дезертиры - вот она украинская армия и плешь на границе!Клипом, где патриотизм зашкаливает, на неделе пограничники решили отметить День добровольца! Прошло несколько дней и, кажется, сработало?
Более 320 тысяч граждан Украины, большинство из которых мужчины, вернулись домой с начала открытой вооруженной агрессии России против Украины.И неважно, что на кадрах чуть больше 10 человек!
Сперва берут взятки по 5 тысяч долларов для беспрепятственного пересечения границы, а потом отдают их для привлечения.Это ж, сколько надо выпустить, чтобы оплатить наемников? Американским, например, предлагают 2 тысячи долларов в день!
Ничего не утверждаем, но послушайте, что говорит один из вернувшихся украинцев:
Едем из города Гданьска, из Польши. Мой товарищ из Франции. Едем защищать родину. Не первый раз уже. Опыт он всегда пригодится.
Этот опыт мешает мирным жителям выходить из подвалов и бежать из-под обстрелов.
Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия):
Люди бы хотели эвакуироваться, например, в сторону Беларуси, им бы там нашелся и дом, и хлеб, и стол, и обогрели бы и накормили. Но, как показывает статистика, таких счастливчиков, пересекших границу между Украиной и Беларусью, очень мало по сравнению с теми, которые пересекают границу с Польшей. В районе границы наблюдаются блокпосты с вооруженными людьми с украинской стороны, которые препятствуют людям пересекать эту границу.
На беженцев, как на зверей, охотятся в приграничных лесах. Нацбатальоны не выпускают! Об этом рассказывают чудом уцелевшие украинцы уже на нашей земле.
гражданка Украины:
Мы под обстрелами бежали и боялись ехать в машине, потому что над головой все свистело.
Машины оклеены надписями "дети", белыми тряпками - "мы мирные". Едут со скоростью 20 километров в час. Все они бегут из своих домов, потому что там уже неконтролируемые нацбаты! Эти кадры не покажут в Украине.
В стране боевые действия, оттуда бегут и там умирают. А они? Мимимишность этого фото зашкаливает - шесть гарных дивчын и щенки! И подпись, что надо - "Собаки и война…" Дескать, своих не бросайте! Хотя мы помним про их "животные" фейки и про украинского кота, который стоит больше, чем вся Россия и ее дети. Кот, правда, оказался турецкий. Кто знает, чьи щенки и на кого их готовы спустить?
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