Какой он, украинский пограничник - портфолио собрала Анастасия Бенедисюк

"Сдаюсь, бегу, но защищать не буду", - решили украинские пограничники и сложили оружие. Видно, понимали: "спасти нельзя, оставить".

Мой прадед боролся с фашизмом, а сейчас этот фашизм на Украине. Я это не приемлю.

На границе с вашей Молдовией наши украинские лохи-пограничники тупо всех мужиков не пропустили, а меня с телкой перепутали и пропустили.

Если вы еще не поняли, что в действительности происходит в Украине, посмотрите новости. Отложите в сторону зомбо-телефоны и сравните наших стражей границ и украинских. И вы сами увидите, кто что "творит" и откуда куда "прилетает".Портфолио собрала"Умираю, но не сдаюсь" - в 1941-м с такими словами погибали за Родину! Брестскую крепость планировали взять за несколько часов, а героическая оборона длилась больше месяца.Не все, правда, провели такие параллели. За эти три недели мы успели оценить их самоотдачу и рвение служению Родине!Имиджмейкеры попытаются вернуть лицо украинскому кордону. Так, появится пост про беби-бокс! Это ж надо, открыли багажник. До этого они еще опубликуют документ задержанного на границе с Молдовой мужчины, комиссованного по причине беременности. Собственно, дезертиры - вот она украинская армия и плешь на границе!Клипом, где патриотизм зашкаливает, на неделе пограничники решили отметить День добровольца! Прошло несколько дней и, кажется, сработало?Более 320 тысяч граждан Украины, большинство из которых мужчины, вернулись домой с начала открытой вооруженной агрессии России против Украины.И неважно, что на кадрах чуть больше 10 человек!