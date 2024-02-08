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Какой ультиматум поставили депутаты Европарламента Сербии

Новая попытка укротить несговорчивую Сербию. Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию "О выборах в Сербии", где указали, что парламентские и местные выборы 17 декабря 2023 года прошли "ниже ожидаемых стандартов для страны - кандидата в ЕС". Якобы были недостатки, которые заметили международные наблюдатели. Теперь евродепутаты требуют расследований по нарушениям - как одно из условий для вступления Сербии в ЕС.

В мае Европарламент уже выдвигал Белграду подобный ультиматум, требуя от Сербии введения санкций против России.

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