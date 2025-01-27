Калифорния может выйти из состава США

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В США готовят петицию за отделение Калифорнии.
Инициатива уже получила юридическое разрешение на начало сбора подписей. Если документ наберет 546 тыс. автографов к 22 июля, то в ноябре 2028-го вопрос поставят на голосование.
Но даже если большинство избирателей в штате проголосует за отделение, то это решение не будет иметь юридической силы. Тем не менее, флаг США в этом случае планируется снять со всех государственных зданий.