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Калифорния стала еще одним штатом, где не нужен документ, чтобы проголосовать на выборах
В штате Калифорния сделали необязательным предъявление документа, удостоверяющего личность при голосовании на выборах. Соответствующий закон подписал губернатор штата демократ Гэвин Ньюсом.
При этом такие документы в Калифорнии требуются при трудоустройстве, авиаперелетах, покупке алкоголя.
В социальных сетях даже шутят - покупка для американце бутылки спиртного в магазине будет серьезнее выбора президента.
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