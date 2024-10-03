Калифорния стала еще одним штатом, где не нужен документ, чтобы проголосовать на выборах

В штате Калифорния сделали необязательным предъявление документа, удостоверяющего личность при голосовании на выборах. Соответствующий закон подписал губернатор штата демократ Гэвин Ньюсом.

При этом такие документы в Калифорнии требуются при трудоустройстве, авиаперелетах, покупке алкоголя.