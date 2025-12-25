Калифорния тонет в рождественском шторме: есть жертвы

Калифорния встретила Рождество не праздничными огнями, а стихией. Мощный шторм, обрушившийся на штат в праздничные дни, унес жизни трех человек и оставил за собой след разрушений, наводнений и оползней в нескольких округах.

По данным властей, проливные дожди вызвали резкий подъем воды в реках и прибрежных зонах. В городе Реддинг погиб мужчина, оказавшийся в эпицентре внезапного наводнения. На побережье стихия унесла жизнь 70-летней женщины - ее накрыла мощная волна, когда она находилась неподалеку от воды. Еще одна трагедия зафиксирована в другом районе штата.