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Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия

За сутки площадь лесных пожаров увеличилась вдвое. Горит более 80 000 гектаров. Пламя охватило несколько районов у популярного курорта Малибу. А в самом городе уничтожает роскошные виллы голливудских звезд. Погибших уже 44. 220 человек до сих пор ищут. При этом экологи уверены, что худший период для пожаров еще впереди.

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