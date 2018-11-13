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Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия
За сутки площадь лесных пожаров увеличилась вдвое. Горит более 80 000 гектаров. Пламя охватило несколько районов у популярного курорта Малибу. А в самом городе уничтожает роскошные виллы голливудских звезд. Погибших уже 44. 220 человек до сих пор ищут. При этом экологи уверены, что худший период для пожаров еще впереди.
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