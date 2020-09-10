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Калифорния охвачена лесными пожарами
Почти миллион гектаров лесных угодий охвачен огнем в Калифорнии. Пламя вплотную подобралось к Сан-Франциско, и сквозь него даже проносятся машины, которые следуют по знаменитому мосту Золотые ворота. Погибли по меньшей мере 11 человек, десятки ранены.На борьбу со стихией направлены 14 000 пожарных, пока переломить ситуацию им не удается. Небо Калифорнии затянуто дымом и приобрело зловещий оранжевый оттенок. Выгорели четыре сотни домов, уничтожены огнем тысячи автомобилей. Но, по счастью, пока удается избегать инцидентов двухлетней давности в городе Парадайз, где заживо сгорели 85 человек.
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