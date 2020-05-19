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Калифорния отказала SpaceX в субсидии из-за конфликта с Tesla
Калифорнийская комиссия по вопросам подготовки персонала отклонила запрос SpaceX о предоставлении гранта на $655,5 тысяч. Причиной стали недавние угрозы Илона Маска, который возглавляет обе компании, перенести из штата производство Tesla, пишет Reuters.
Напомним, Маск пригрозил убрать производство Tesla из Фримонта, потому что власти округа Аламида сопротивлялись перезапуску находящегося здесь завода.
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