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Калифорния вновь в огне

Шокирующее видео пришло из американского штата Калифорния: к северу от округа Санта-Барбара вспыхнул крупный природный пожар. Пламя моментально охватило свыше тысячи гектаров леса. В огненной ловушке оказались автомобилисты. На кадрах видно, как машины едут про трассам, обочины которых охвачены языками пламени. Местные власти отдали жителям региона приказ об экстренной эвакуации. К этому моменту данных о пострадавших или погибших нет. Распространению пожара способствует сильный ветер.

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