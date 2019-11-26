Калифорния вновь в огне

Шокирующее видео пришло из американского штата Калифорния: к северу от округа Санта-Барбара вспыхнул крупный природный пожар. Пламя моментально охватило свыше тысячи гектаров леса. В огненной ловушке оказались автомобилисты. На кадрах видно, как машины едут про трассам, обочины которых охвачены языками пламени. Местные власти отдали жителям региона приказ об экстренной эвакуации. К этому моменту данных о пострадавших или погибших нет. Распространению пожара способствует сильный ветер.



