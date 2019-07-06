Калифорнию сотрясло новое землетрясение магнитудой 7,1

Подземные толчки были зарегистрированы на юге штата несколько часов назад. Эпицентр располагался почти в двухстах километрах севернее Лос-Анджелеса, а очаг залегал на глубине десяти километров. Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, обрушились опорные стены. Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.