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Калифорнию сотрясло новое землетрясение магнитудой 7,1

Подземные толчки были зарегистрированы на юге штата несколько часов назад. Эпицентр располагался почти в двухстах километрах севернее Лос-Анджелеса, а очаг залегал на глубине десяти километров. Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, обрушились опорные стены. Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

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