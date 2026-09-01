Каллас предложила передавать Киеву просроченные ракеты

Кая Каллас призвала страны ЕС передать Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности, ведь, по ее мнению, это лучше, чем ничего.

Отчаянные шаги глава евродипломатии связала с критической нехваткой систем ПВО у Киева. Чтобы хоть как-то поправить ситуацию, по ее словам, европейским государствам вместо утилизации военного имущества следует направлять его на нужды ВСУ.

Она в очередной раз заявила, что Брюссель прикладывает все усилия для скорейшей разблокировки средств Европейского фонда мира. По словам Каллас, это позволит выделить дополнительное финансирование на противовоздушную оборону и другие нужды Киева.