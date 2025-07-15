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Каллас призвала Вашингтон "разделить бремя" поставок вооружений Украине
Автор:Редакция news.by
В ЕС явно не рады перспективе платить за американское оружие для Киева из брюссельского кармана. Главная евродипломатка Кая Каллас заявила: Вашингтон должен "разделить бремя" поставок вооружений Украине.
Кая Каллас, глава европейской дипломатии:
"Что ж, если мы платим за это оружие, это наша поддержка. То есть это европейская поддержка. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине. И поэтому призыв заключается в том, чтобы все поступали так же".
Впрочем, не все разделяют позицию Каллас. Так, в Венгрии прямо заявили, что не намерены тратиться на поддержку Украины. Следом за Будапештом дали отказ и в Чехии. Премьер-министр страны заявил, что Прага сосредоточена на других проектах и способах помощи Украине.