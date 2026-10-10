Каллас закатила истерику из-за сделки США с Россией

В Брюсселе бушуют нешуточные страсти. Главу европейской дипломатии разозлило решение Вашингтона снять санкции с российского дизеля ради спасения собственного рынка. Обиженная на американских союзников Каллас пообещала отомстить.

Уже 12 октября министры стран ЕС грозятся утвердить "самый масштабный" пакет санкций против российского ВПК.

Правда, пока Брюссель увлеченно пугает Москву очередными списками, Вашингтон прагматично закупает топливо. В СМИ появилась информация, что первая партия дизеля из России уже приближается к американским берегам на борту танкера.