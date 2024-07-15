Каллас подала заявление об отставке с поста премьера Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство этой страны подали в отставку. До вступления в должность нового главы кабмина политик продолжит исполнять обязанности. Уход был запланированным и связанным с назначением Каллас на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза.

Как показали проведенные ранее в Эстонии социсследования, 70 % опрошенных дали отрицательную оценку работе Каллас на посту премьера. Она же в свою очередь отметила, что на должности столкнулась с "кризисами ранее небывалого масштаба". Эстония действительно переживает мощный экономический кризис. Согласно прогнозу Минфина, дефицит госбюджета в 2024 году составит 3,5 % от ВВП.