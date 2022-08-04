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Каллас: Советские памятники вскрывают раны эстонского общества

Каллас: Советские памятники вскрывают раны эстонского общества

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, призвала как можно быстрее убрать из публичного пространства страны все советские памятники, сообщает БелТА.

По словам Каллас, всего в стране насчитывается от 200 до 400 подобных монументов. Конкретное время и порядок их демонтажа зависят от готовности и логистического плана местных органов власти.

По ее мнению, военная спецоперация в Украине вскрыла раны в эстонском обществе, о которых напоминают советские памятники, поэтому их удаление необходимо, чтобы избежать дополнительной напряженности.

3 августа в Нарве прошли протесты возле советского танка-памятника Т-34. Местные жители выступили с заявлением, что они против сноса монумента, который является символом и воспоминанием для всех поколений о героях, освободивших Эстонию от фашистов.

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