Камала Харрис призналась, что агрессивная политика Израиля выгодна США

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной, хотя ночь с 6 на 7 октября прошла без ожидаемого удара Израиля по Ирану.

Тель-Авив продолжает обстрелы сектора Газа и Ливана. ВВС Израиля поразили командные центры ХАМАС на территории больницы в центральной части Газы. Также удар нанесен по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте и по складам с оружием. Сообщается, что две больницы ливанской столицы прекратили свою работу.

В происходящем все отчетливее видна рука США. А кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис в интервью косвенно дала понять, что агрессивная политика Израиля идет на руку США.

Усилия, которые мы приложили, имели своим результатом некоторые движения, совершенные Израилем в этом регионе, которые в огромной степени были подсказаны и даже стали результатом многих вещей, включая наши призывы относительно того, что должно происходить в этом регионе. Камала Харрис