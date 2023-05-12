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Камала Харрис подшофе идет на будущие президентские выборы в США
Представители Белого дома продолжают работать над своим антирейтингом. Накануне публичным конфузом отметилась Камала Харрис. Выступление вице-президента Соединенных Штатов заставило слушателей заподозрить, что она сильно пьяна - настолько странной были мимика и жесты политика, настолько бессмысленной была ее речь.
Все зависит от контекста. Вот моя мама говорила: "Я не знаю, что с вами не так, молодежь, но вы будто упали с пальмы".
По данным на текущий момент, Камала Харрис идет на будущие президентские выборы в связке с Джо Байденом. Окончательное решение на этот счет, впрочем, будет принято позже. Ее популярность крайне невысока, а эксцессы вроде нынешнего отражаются на рейтингах не только самой Харрис, но и Байдена.
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