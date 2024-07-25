Камала Харрис официально объявила, что будет участвовать в выборах президента США

Вице-президент США Камала Харрис официально объявила, что будет участвовать в выборах американского лидера в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Я - Камала Харрис, и я баллотируюсь на должность президента США", - написала она на своей странице в соцсети X. Политик также опубликовала агитационный ролик, призвав сограждан финансировать ее кампанию.

Вице-президент США ранее заявила, что "заручилась широкой поддержкой, необходимой для того, чтобы стать кандидатом" от Демократической партии. Агентство Associated Press в свою очередь сообщило, что в поддержку кандидатуры Харрис к вечеру 22 июля высказались 2538 делегатов предстоящего партийного съезда. Для выдвижения кандидатом от Демократической партии претенденту необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере 1976 делегатов.

21 июля Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США, поддержав при этом выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов. Во время обращения к нации 24 июля Байден назвал причиной оставить предвыборной гонку готовность поступиться личными амбициями ради блага страны.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканцы официально выдвинули кандидатуру бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в президенты на съезде партии 15 июля.