Камалу Харрис заподозрили в злоупотреблении алкоголем

Похоже, рассеянность и бессознательность Байдена передается по воздуху. В Штатах разгорается скандал с вице-президентом Камалой Харрис. Она решила последовать по стопам Сонного Джо и заставила многих американцев почувствовать испанский стыд. Выступление вице-президента заставило слушателей заподозрить, что она сильно пьяна - настолько странной были мимика и жесты политика, впрочем, как и ее речь.

Когда были трудные времена, моя мамочка всегда говорила нам: "Молодежь, я не знаю, что с вами не так! Вы думаете, вы только что рухнули с кокосовой пальмы? Вы находитесь в контексте того, где вы живете и что было до вас!