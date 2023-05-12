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Камалу Харрис заподозрили в злоупотреблении алкоголем
Похоже, рассеянность и бессознательность Байдена передается по воздуху. В Штатах разгорается скандал с вице-президентом Камалой Харрис. Она решила последовать по стопам Сонного Джо и заставила многих американцев почувствовать испанский стыд. Выступление вице-президента заставило слушателей заподозрить, что она сильно пьяна - настолько странной были мимика и жесты политика, впрочем, как и ее речь.
Когда были трудные времена, моя мамочка всегда говорила нам: "Молодежь, я не знаю, что с вами не так! Вы думаете, вы только что рухнули с кокосовой пальмы? Вы находитесь в контексте того, где вы живете и что было до вас!
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